Il Ragusa è salvo: il miracolo di un campionato difficilissimo porta la firma di Gaetano Lucenti

È finita! Il Ragusa è salvo, il Messina retrocede in Eccellenza. Allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa finisce 0 – 0 e il risultato di parità promuove il Ragusa che aveva una migliore classifica.

Era una partita difficilissima perché il Messina era la squadra più difficile da affrontare nei play out: squadra dalle grandi tradizioni calcistiche, società abituata a ben altri palcoscenici, ma che è rimasta vittima di numerose vicissitudini, che l’hanno costretta a iniziare il campionato con 14 punti di penalizzazione. La lunga rincorsa l’ha portata fino ai play out e al tentativo di conquistare la salvezza contro il Ragusa.

Ma l’impresa del Messina non è riuscita.

L’impresa è riuscita invece al Ragusa di Gaetani Luicenti, che ha avuto il merito di prendere il timone di una squadra che ha vissuto anch’essa varie vicissitudini societarie, che ha iniziato la preparazione in ritardo perché in estate si sono vissuti momenti di grande tensione. La squadra ha iniziato il campionato con limiti evidenti, ha navigato a lungo nelle ultime posizioni in classifica, poi, domenica dopo domenica, Lucenti è riuscito a costruire il miracolo e a portare la squadra a un assetto di gioco degno del campionato di serie D e a ottenere alcuni risultati importanti. Lucenti non è riuscito a evitare i play out, ma nello scontro diretto contro il Messina (uno scontro da brividi ….) è riuscito ad avere la meglio.

Onore al merito ad un allenatore e a un gruppo dui giocatori che ha salvato il calcio a Ragusa e che, al contempo, ha promosso alcuni giovani interessanti che nel futuro potranno indossare la maglia del Ragusa.

Nel prossimo campionato di serie D ci saranno Ragusa e il Modica neo-promosso. Si attende una sfida avvincente e un derby che infiammerà gli animi.

In Eccellenza invece rimane solo il Vittoria, unica squadra della provincia iblea. Ed è tutta qui, almeno per il momento, l’èlite del calcio ibleo.

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