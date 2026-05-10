Sfuma il sogno play off del Vittoria: l’Avola vince al “Gianni Cosimo” e va alla fase nazionale

L’Avola vince a Vittoria e conquista il passaggio alla fase nazionale dei play off.

I rossoblu di Attilio Sirugo avevano a disposizione solo un risultato su tre: un pareggio avrebbe promosso il Vittoria. Giocando in trasferta, in un terreno di gioco dove era stato vietato l’ingresso ai propri tifosi, per problemi di ordine pubblico, l’Avola ha vinto con merito contro un Vittoria che ha giocato bene, ma nulla ha potuto di fronte alla maggiore determinazione, alla rabbia e alla voglia di vincere dell’Avola.

L’avventura dei biancorossi di Tonino Figliomeni si conclude così al secondo turno dei play off. Hanno eliminato il Mazzarrone, ma hanno ceduto contro l’Avola, che conquista l’accesso alle fasi nazionali!

Affronterà nel primo turno a eliminazione diretta l’Angelo Cristofaro Oppido, che ha vinto i play off del girone della Basilicata.

L’Avola era andato in vantaggio nel primo tempo con Midolo. Si va negli spogliatoi con il vantaggio degli ospiti. Nella ripresa il Vittorfa entra in campo con maggiore determinazione, ma è ancora l’Avola a trovare la rete del raddoppio a cinque minuti dal termine con Tringale, lanciato in verticale tutto solo che batte il bravo Malandrino. Il Vittoria, che nel frattempo era rimasto in dieci dal 39’ per l’espulsione del capitano Giuseppe Sferrazza per doppia ammonizione, riesce a segnare il gol della bandiera al 44’ con Mazza. Non c’è più tempo per recuperare.

L’Avola ha giocato una partita accorta, riuscendo a controllare e neutralizzare Cocimano, il goleador biancorosso, capocannoniere del campionato. Cocimano ha tentato di liberarsi più volte, ma ha trovato pochi spazi. Buon protagonista anche Dos Santos, l’attaccante che lo scorso anno era a Vittoria e che ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi. Quest’anno ha disputato una buona stagione con la maglia dell’Avola.

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