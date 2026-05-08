Finale play-out: Scicli-Frigintini all’insegna delle restrizioni. Al “Pietro Scollo” di Modica potranno accedere solo 100 tifosi cremisi

La gara della finale play-out nel Campionato di Promozione si terrà nello stadio di Modica Sorda a partire dalle 16 di domenica prossima. La società cremisi ha diramato un vademecum per contenere eventuali rischi di ordine pubblico. Un testo che è ispirato alle indicazioni disposte dalla Questura di Ragusa su direttiva dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Ai tifosi residenti a Scicli sono riservati esclusivamente 100 biglietti di ingresso; i tagliandi saranno venduti in prevendita entro le 20 di domani presso il Bar B-Side sito in corso Mazzini al civico 20 difronte all’ufficio postale di Scicli. La Questura di Ragusa ha inoltre comunicato che domenica prima della partita non sarà aperto alcun botteghino per il settore ospiti e che i tifosi potranno acquistare i biglietti esclusivamente se muniti di un valido documento di identità. I dati anagrafici degli acquirenti saranno registrati e comunicati alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Dalla società cremisi l’invito a collaborare per una giornata di sport e correttezza: “rispettiamo le regole, rispettiamo lo sport”. E’ questo il messaggio della dirigenza alla vigilia di quello che sarà un incontro delicato al cardiopalma. Lo Scicli si avvia a concludere un campionato che è stato tutto in salita e soprattutto rimasto fermo nella bassa classifica; un campionato che ha visto ben tre cambi alla guida tecnica e soprattutto gli sforzi societari per mandare in campo giocatori di livello e preparati. Nonostante ciò non si è riusciti a raccogliere grandi frutti sul campo tanto che si è giunti al capitolo finale, quello dei play-out. Contro il Frigintini i cremisi dovranno lottare, dovranno misurarsi con un gioco su un campo in erba a cui non sono abituati tanto che, l’ultima partita è stata giocata in campo neutro a Pozzallo proprio per “testare” la funzionalità sul campo in erba.

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