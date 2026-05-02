Modica calcio vince super coppa: è sul tetto della Sicilia

Il Modica chiude una stagione perfetta mettendo la firma anche sulla Supercoppa di Eccellenza. La formazione rossoblù si conferma sul tetto della Sicilia, superando il Licata e aggiungendo un altro trofeo a un’annata già straordinaria.

La gara, che metteva di fronte le vincitrici dei due gironi di Eccellenza, ha visto il Modica imporsi con autorità, dimostrando ancora una volta la propria superiorità. Una squadra solida, concreta e capace di colpire nei momenti decisivi, qualità che hanno caratterizzato tutto il suo percorso stagionale.

Dopo aver dominato il campionato e conquistato la promozione, il successo in Supercoppa rappresenta la ciliegina sulla torta per il gruppo guidato da mister Raciti. Un traguardo che certifica il valore della rosa e il lavoro portato avanti dalla società, capace di costruire un progetto vincente sotto tutti i punti di vista.

La vittoria contro il Licata non è solo un trofeo in più in bacheca, ma anche un segnale forte in vista della prossima stagione. Il Modica arriva in Serie D con entusiasmo, consapevolezza e ambizione, forte di un’identità chiara e di una mentalità vincente.

Per tifosi e città è il coronamento di un sogno: il Modica è davvero sul tetto di Sicilia, al termine di una stagione che resterà nella storia del club.



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