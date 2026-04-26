Modica e Vittoria chiudono con una sconfitta. Ultima giornata del campionato di Eccellenza: ecco i verdetti

Modica e Vittoria chiudono il campionato con una sconfitta. Così come domenica scorsa, le due squadre (rispettivamente prima e seconda nel campionato di Eccellenza, girone B), salutano i tifosi perdendo fuori casa contro le avversarie.

Il Modica è stato sconfitto dal Mazzarrone. la squadra allenata da Ezio Raciti è riuscita così a raggiungere un risultato assolutamente insperato a inizio stagione. Conclude al quinto posto e disputerà i play off. La Leonzio, che pure era in lotta per i play off, ha vinto fuori casa, ma il risultato non è servito. Il gol sono stati segnati da Torres e Papaserio per il Mazzarrone, mentre il Modica ha segnato il gol della bandiera con Bonanno.

Si chidue anche la sfuida diretta tra due degli allenatori più stimati della categoria, i quasi omonimi Ezio Raciti, che ha guidato un Mazzarrone da favola, e Filippo Raciti, che ha costruito un Modica forte e competitivo che ha dimostrato fin dalle prima gare di avere una marcia in più e che ha vinto con largo anticipo e pieno merito il campionato.

Anche il Vittoria è stato sconfitto fuori casa e stavolta a punirlo è stato l’Avola, che si piazza al terzo posto, regalando ai propri tifosi la soddisfazione dell’ultimo successo casalingo. Di Carbè, Alfò e Diop i gol dell’avola, mentre il Vittoria è andato a segno due volte con il suo goleador Salvo Cocimano.

Il campionato di Eccellenza ha scritto l’ultima pagina: Il Modica è promosso in serie D.

Vittoria, Calcio Avola, Atletico Catania /Viagrande e Mazzarrone disputeranno in play off. In coda, con la Leonfortese già retrocessa da tempo in Promozione, saranno il Giarre, Acquedolcese, Palazzolo e Rosmarino a disputarsi nei play out la salvezza.

Il campionato di Eccellenza ha scritto l’ultima pagina: Il Modica è promosso in serie D.

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