Quasi tutto già deciso in Eccellenza: Modica (prima) e Vittoria salutano i tifosi in trasferta a Mazzarrone e Avola

Il campionato di Eccellenza ha emesso i primi verdetti. Nella penultima gara di campionato, Modica e Vittoria, rispettivamente primo e secondo classificato, hanno subito due sconfitte, peraltro tra le mura amiche. Le due squadre chiudono così davanti al proprio pubblico, domenica prossima giocheranno in trasferta.

Per il Modica una gara da disputare in scioltezza, con la speranza di regalare un’ultima gioia ai tifosi che seguiranno la squadra a Mazzarrone. Mister Filippo Raciti affronterà il suo quasi omonimo Ezio Raciti che ha disputato con il Mazzarrone un campionato da incorniciare. Domani il Mazzarrone, insieme ad Atletico Catania /Viagrande e alla Leonzio, si disputerà gli ultimi due posti nei play off. Una delle tre rimarrà fuori dal lotto dei play off che comprende anche Vittoria e Avola.

Il Vittoria chiude proprio ad Avola per una sfida che potrebbe anticipare uno scontro dei play off, anche se le due squadre non dovrebbero incontrarsi al primo turno.

Il campionato di Eccellenza che va in archivio ha offerto in questa stagione del buon calcio e ha regalato alcuni verdetti con largo anticipo. Il Modica ha dominato e conquistato la certezza matematica della promozione già a marzo. Il Vittoria ha sofferto a novembre, ma poi ha recuperato, sotto la guida di Figliomeni e ha chiuso con un secondo posto e un netto vantaggio sulle avversarie.

Poche cose restano da decidere nell’ultima gara di campionato. Le gare del 26 aprile dovranno dire chi sono le ultime due squadre che disputeranno i play off.

In coda, con la Leonfortese già retrocessa, saranno i play out a decidere chi resterà in eccellenza e chi invece retrocederà in Promozione. A disputarsi la salvezza saranno Acquadolcese, Giarre calcio, Palazzolo e Rosmarino.

© Riproduzione riservata