Ultima gara di stagione per lo Scicli: scontro con il Qal’At sul neutro di Pozzallo

E’ l’ultima gara in calendario con il campionato di Promozione che ha già “laureato” l’ingresso in Eccellenza del Priolo. Per lo Scicli del tecnico Giuseppe Betto c’è ancora da aspettare per chiudere questa stagione fra gara di campionato e play-out. Gara di campionato, l’ultima del calendario 2025-2026, che si giocherà sul neutro di Pozzallo domenica con fischio di inizio alle 16,30. Con il Qal’At (settima in classifica con 31 punti) vincere è un diktat per non sprofondare ancora di più in classifica. Per le gare di play-out si dovrà attendere il 3 ed il 10 maggio prossimi quando a Modica, al “Pietro Scollo”, i cremisi incontreranno il Frigintini, squadra con la quale si giocheranno la retrocessione o la permanenza in Promozione.

La sconfitta di domenica scorsa a Scordia è stata una doccia fredda.

Da settimane lo Scicli è con lo sguardo rivolto alle gare di play-out. “Ci attendono gli incontri con il Frigintini. La gara di domenica contro i calatini è importante per non chiudere con amarezza il campionato – commenta il direttore sportivo Giuseppe Riela – e poi ci sono i play-out a cui guardiamo con attenzione. Mantenere la permanenza nel campionato di Promozione è fondamentale. Un obiettivo che, qualora fosse centrato, darebbe una motivazione incredibile alla società, favorendo una programmazione energica della successiva annata sportiva . Lo dobbiamo ai nostri tifosi che si fanno sentire sempre il loro sostegno”.

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