Il Modica riparte da Filippo Raciti. Mattia Pitino e Luca Gugliotta saranno i presidenti. Per la nuova serie D confermato lo staff tecnico e societario

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il Modica riparte da Filippo Raciti. L’allenatore protagonista della cavalcata trionfale della stagione appena trascorsa guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie D. Una settimana fa i dirigenti hanno confermato in toto lo staff societario e tecnico che ha guidato la società nel campionato appena trascorso.

Raciti – come già avvenuto lo scorso anno – assommerà in se’, oltre al ruolo di allenatore, anche gli incarichi di direttore generale e direttore sportivo. Il suo staff sarà composto anche al suo vice, Angelo Spuina e dal preparatore dei portieri, Marco Onorati, romano, già portiere del Catania. Una formula, quella applicata nella guida tecnica del Modica, assolutamente innovativa per la Sicilia, che Raciti e il suo staff avevano già applicato anche nel campionato dell’anno precedente all’Athletic Palermo.

Nelo staff societario ci saranno anche il team manager Fernando Caristia, l’amministratore delegato Peppe Rizza (lo scorso anno presidente), il responsabile marketing leandro Floridia, il responsabile commerciale Vincenzo Zocco, il responsabile della comunicazione, Andrea Frasca.

La novità è il ruolo di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, che saranno entrambi presidenti, ruolo che lo scorso anno era di Peppe Rizza. Pitino e Gugliotta rappresentano la proprietà della società che quest’anno ha vissuto una stagione trionfale, che rimarrà negli annali della storia del calcio modicano.

La società per ora si è fermata. Dal 20 giugno si ricomincerà a parlare di assetti tecnici e si comincerà a costruire la prossima stagione di serie D. Sarà Raciti a guidare la costruzione della squadra, ma si sa già che molti dei giocatori della passata stagione potrebbero rimanere. Il primo della lista è l’attaccante palermitano Tommaso Bonanno, che ha firmato un contratto di due anni e che dovrebbe rimanere a Modica anche nella prossima stagione. Bonanno è il capocannoniere con 15 gol realizzati. A gettare la palla in rete e a incasellare vittoria dietro vittoria, hanno contribuito anche Belluso e Savasta, con dieci gol ciascuno, ma anche altri giocatori sono andati spesso a segno, a conferma della solidità e della grande capacità realizzativa della squadra.

© Riproduzione riservata