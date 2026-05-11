Una stagione difficile. Lo Scicli calcio si rialzerà. Le parole del presidente Bartolo Alecci

Lo Scicli calcio dalla Promozione retrocede in Prima Categoria con un verdetto arrivato dal “Pietro Scollo” di Modica a conclusione della gara di play-out con il Frigintini. “La partita di ieri – afferma il presidente dello Scicli C. R. Bartolo Alecci – rispecchia l’andazzo di una stagione difficilissima. Un verdetto sportivo drammatico. Come società, abbiamo cercato di correre ai ripari in corso d’opera, scuotendo l’ambiente con nuovi innesti. Voglio ringraziare i tifosi per il loro supporto dato ieri pomeriggio nello stadio modicano. A dire il vero ci sono stati vicini incessantemente per tutta la stagione, seguendoci in ogni trasferta. Ci dispiace tantissimo per l’epilogo. A breve la dirigenza si riunirà per gettare le basi del prossimo campionato. Nonostante la retrocessione, abbiamo intenzione di continuare. Voglio smentire le voci che circolano su una possibile cessione della società, che rimane, comunque, aperta a possibili investitori esterni. Ribadisco che al momento non abbiamo nessuna intenzione di tirare i remi in barca. Inizieremo la ricostruzione, lo Scicli si rialzerà”.

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