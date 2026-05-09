Finale play off Eccellenza, il Vittoria contro l’Avola: la vincitrice giocherà contro l’Oppido, squadra della Basilicata

E venne il giorno della verità. Il Vittoria in campo domani contro il Calcio Avola per la finale play off del girone B di Eccellenza.

La squadra biancorossa, che si è classificata al secondo posto nel campionato di Eccellenza, ha disputato un campionato di ottimo livello e i play off costituiscono l’appendice che può ancora fare sperare nel salto di categoria.

Il Vittoria avrà a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio conquisterebbe il passaggio del turno in virtù della migliore posizione in classifica, come è successo domenica scorsa per la gara contro il Mazzarrone, che ha disputato una grande partita e che aveva sorpreso i padroni di casa riuscendo anche a portarsi in vantaggio. Il Vittoria ha poi rimediato grazie a un gran gol del capitano Sferrazza.

Per la gara di domani lo stadio sarà quasi al completo: sulla tribuna Monti ci saranno i ragazzi delle scuole calcio vittoriesi. Le tribune e la Curva Turi Ottone saranno stracolme di tifosi, la vendita dei biglietti è quasi sold out. Non ci saranno invece i tifosi dell’Avola: la trasferta è stata vietata dalla Questura in virtù dei precedenti tra Vittoria e Avola.

Nel Vittoria mancherà Russotto, infortunato. Il forte attaccante, assente già domenica scorsa, non sarà della partita. Domenica scorsa scontro il Mazzarrone l’allenatore Tonino Figliomeni ha chiamato Arcidiacono. Anche stavolta la formazione sarà resa nota solo poco prima della gara.

La vincente della finale del girone B di Eccellenza affronterà nel prossimo turno la squadra che ha vinto i play off dell’Eccellenza della Basilicata, il “Francesco Cristofaro Oppido”. La squadra lucana ha battuto la Santarcangiolese nella finale che si è disputata domenica scorsa.

Si giocherà su doppio turno, con gara di andata e ritorno. La vincitrice affronterà la squadra che verrà fuori dal confronto tra la vincitrice dell’Eccellenza A siciliana e dell’Eccellenza Calabra. Sarà la sfida finale che promuoverà una squadra in serie D.

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