Sfuma il sogno salvezza diretta del Ragusa. Nei play out affronterà il Messina

L’ultima giornata del campionato di serie D regala una brutta sorpresa al Ragusa. La squadra del tecnico Gaetano Lucenti è stata battuta in casa dall’Athletic Palermo. I gol sono stati siglati dal giovane Giacomo Sinatra per il Ragusa e da Rafele e Matera per il Palermo.

In virtù di questo risultato il Ragusa scivola nella quintultima posizione e dovrà cercare la salvezza negli scontri diretti dei play off. Il suo avversario sarà il Messina che, partito con una penalizzazione di 14 punti, ha disputato un grande campionato ed è comunque squadra che ha dimostrato di avere qualcosa in più.

Il Messina nell’ultima giornata è riuscito nell’impresa di battere il Milazzo. Anche la Vibonese ha vinto contro l’Acireale ed è riuscita così a superare il Ragusa.

Gli accoppiamenti dei play off non sono felici per la squadra azzurra. Il Ragusa affronterà il Messina, mentre la Vibonese se la vedrà ancora una volta con l’Acireale.

Gli altri risultati:

il Savoia viene promosso in serie C; Sancataldese e Paternò saranno retrocesse in Eccellenza. .

Nissa, Reggina, Athletic Palermo e Gelbison disputeranno i play off promozione.

Ad affrontarsi saranno: Nissa-Gelbison e Reggina-Athletic Palermo.

Conquistano la salvezza Enna e Castrum Favara, mentre come dicevamo Ragusa, Acireale, Vibonese e Messina vanno ai play out.





I risultati dell’ultima giornata

CastrumFavara – Enna 2 – 2

Gelbison – Città di Gela 1 – 0

Messina – Milazzo 1 – 0

Nissa F.C. – Paternò 4 – 1

Ragusa – Athletic Club Palermo 1 – 2

Reggina – Sambiase 4 – 2

Savoia – Sancataldese 3 – 0

Vibonese – Città di Acireale 1- 0

Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 4 – 1

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