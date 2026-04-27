Supercoppa Eccellenza: il Modica gioca la finale contro il Licata

Sciacca e Modica si affronteranno nella la finale della Supercoppa Eccellenza 2025-2026. Nelle fasi precedenti, disputate da ottobre a dicembre, Il Modica ha vinto nel girone B, superando nell’ultima partita il Vittoria, mentre lo Sciacca ha superato il Partinicaudace.

La gara si disputerà sabato prossimo, alle 16, allo stadio “Dino Liotta” di Licata. Sarà l’ultimo impegno agonistico dei rossoblu. La vincintrice conquisterà la Supercoppa Eccellenza.

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