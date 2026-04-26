Pari esterno del Ragusa ad Acireale: la salvezza si giocherà nell’ultima gara contro Athletic Palermo

Acireale e Ragusa non si fanno male. Le due squadre, in lotta entrambe per la salvezza, hanno pareggiato per zero a zero. Sul campo dell’Acireale il Ragusa è riuscito a guadagnare un punto importante che le permette di rimanere nella zona play out, in posizione di vantaggio rispetto alle altre squadre.

Nell’ultima gara di campionato, domenica prossima, il Ragusa incontrerà l’Athletic Palermo, squadra che naviga nei quartieri alti della classifica e che disputerà i play off promozione. Le due squadre avranno entrambe l’esigenza di fare risultato. Il Ragusa dovrà fare la sua partita e guardare anche ai risultati delle altre squadre. Il campionato prevede anche uno scontro diretto tra Enna e Castrum favara, cioè le due squadre che precedono in classifica il Ragusa. Riuscire a scavalcare l’Enna in classifica le permetterebbe di conquistare la salvezza diretta: un sogno che oggi appare difficile ma che potrebbe avverarsi. Se invece resterà nella zona play out, il Ragusa affiderà agli scontri diretti con le altre squadre le sue speranze di salvezza. Negli spogliatoi, a fine partita, l’allenatore Gaetano Lucenti analizza la situazione: “Sapevamo di giocare su un campo difficilissimo, contro una squadra che come noi nelle ultime gare ha avuto lo stesso trend nostro. Abbiamo cercato di giocare una partita accorta, una partita maschia puntando sulle ripartenze. Abbiamo avuto un paio di occasioni importanti che non siamo riusciti a concretizzare. Sicuramente per noi oggi è un punto guadagnato, se si pensa alla partita di domenica contro l’Athletic Palermo: noi dobbiamo fare il nostro dovere e sperare che anche le altre squadre facciano il loro dovere. Arrivare a una partita dalla fine a giocarsi i play out o la salvezza diretta senza i play out era un risultato all’inizio insperato. È un grande risultato, e dietro c’è un gran lavoro da parte di tutti. Domenica sarà una partita importantissima, che potrà dirci se possiamo salvarci direttamente o se possiamo salvarci dopo i play out”.

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