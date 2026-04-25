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Trasferta vietata per i tifosi del Ragusa: si gioca ad Acireale lo scontro diretto per la salvezza

25 Apr 2026 13:32

Trasferta vietata per i tifosi del Ragusa per la gara di domenica 26 aprile 2026, valida come 33^ giornata di campionato serie D, girone I.

Il Ragusa, che lotta per la salvezza in zona play out, affronta in trasferta un avversario diretto, l’Acireale. La Questura ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi ragusani, con il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Ragusa.

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