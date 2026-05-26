Scicli Calcio a un bivio: il club apre a nuovi investitori per salvare il futuro

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Senza un campo adeguato e capace di ospitare tornei e squadre abituati ad altri siti e le difficoltà che ha riscontrato, in questo campionato appena concluso, lo Scicli s’avvia a passare di mano. Non vendita del titolo: questo è un dato certo. Ma l’accoglienza di investitori da fuori comune e perchè no anche da fuori provincia. Partire dalla Prima Categoria per ricostruire il calcio ed il futuro del pallone in una città dalle forti tradizioni. La comunicazione è ufficiale. “Il direttivo dell’USD CR Scicli rende noto di aver conferito ai propri consulenti il mandato per gestire il passaggio di proprietà della società con l’obiettivo prioritario di garantire stabilità, crescita ed il consolidamento del percorso sportivo e sociale intrapreso finora – scrive la società – i soggtti interessati a rilevare il Club possono contattare il vice presidente Angelo Massari oppure scrivere all’indirizzo usdcrscicli@gmail.com; la società è pronta a valutare qualsiasi proposta che possa dare continuità al progetto cremisi”.

Lo Scicli calcio trasloca verso altri lidi?

Interrogativo d’obbligo dopo la decisione assunta dal direttivo. Si guarda senza convinzione ad un inizio dei lavori allo stadio “Ciccio Scapellato” che era stato annunciato per questo mese di maggio e che ad oggi non appaiono all’orizzonte. Senza contare che da qualche ambiente da fuori Comune si guarda con interesse al blasonato Scicli che non vuole morire e vuole ricominciare con rilancio partendo dalla Prima Categoria dove è finito dopo la retrocessione di questa stagione. Senza escludere che potrebbe arrivare anche un ripescaggio capace di dare una nuova spinta al mondo calcistico locale.

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