Ecco le sfide dei play off di Eccellenza: il Vittoria contro il Mazzarrone, scontro Avola – Viagrande

Il Vittoria contro il Mazzarrone; il Calcio Avola contro l’Atletico Catania / Viagrande. Sono questi gli accoppiamenti dei play off del girone B del campionato di Eccellenza.

Il Vittoria affronterà in casa il Mazzarrone, squadra rivelazione del campionato, che si è classificata al quinto posto. Si gioca domenica prossima al Gianni Cosimo. Avendo conquistato la seconda posizione in classifica, il Vittoria giocherà in casa lo spareggio. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, le squadre affronteranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Al termine, se il risultato dovesse essere ancora di parità, sarebbe il Vittoria, in virtù della migliore posizione in classifica, a passare il turno.

Nel secondo turno, si affronteranno le vincenti delle due sfide. La vincitrice approderà alla fase nazionale.

La vincitrice dei play off del girone B di eccellenza affronterà la Basilicata. Stavolta si giocherà in due gare, con partita di andata e ritorno Il primo turn : le gare si disputeranno il 24 e 31 maggio. La vincitrice del primo turno nazionale affronterà la vincente della sfida tra Sicilia girone A e Calabria. Questa seconda sfida sarà quella conclusiva. Si gioca il 7 e 14 giugno. La vincitrice sarà promossa in serie D.

Nelle passate stagioni, il Modica è arrivato per due volte alla finale nazionale, ma ha perso l’ultima partita. Quest’anno i rossoblu sono stati promossi con il successo nel campionato e sarà il Vittoria ad affrontare la lunga sfida dei play off. Una coda di campionato che rischia di essere estenuante per le squadre e che si concluderà solo a metà giugno.

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