Play off Eccellenza: in finale vanno Vittoria e Avola. I biancorossi soffrono contro l’ottimo Mazzarrone

Vittoria e Avola sono due le finaliste dei play off del girone B del campionato di Eccellenza. Ma il Vittoria ha sofferto non poco e le prestazioni non ottimali dei biancorossi nelle ultime partite preoccupano dirigenti e tifosi. Ma di fronte c’era il Mazzarrone, una squadra in crescita che non voleva recitare il ruolo dello sparring partner e che ha provato a ribaltare il pronostico, disputando un’ottima partita.

Domenica prossima si gioca ancora al Gianni Cosimo e ancora una volta Il Vittoria avrà a disposizione due risultati su tre. Ma per i biancorossi sarà vietato distrarsi.

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