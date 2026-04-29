Attesa per i playout di Promozione. Lo Scicli si giocherà tutto con il Frigintini

Al “Pietro Scollo” di Modica il prossimo 10 maggio la gara fra il Frigintini e lo Scicli. Reduce dalla sconfitta, sul neutro di Pozzallo, con il Qal’At, la compagine cremisi è chiamata al riscatto dalla sconfitta di domenica scorsa nella gara contro i calatini ed alla conferma nel campionato di Promozione. A Pozzallo i ragazzi dello Scicli hanno testato il gioco sul campo in erba per prepararsi alla gara con il Frigintini che si disputerà proprio sul campo in erba del “Pietro Scollo” di Modica. “Abbiamo quasi due settimane per preparare il match dell’anno – ha dichiarato il direttore generale dello Scicli, Peppe Puglisi – cerchiamo di arrivare al 10 maggio con la giusta carica, salvando il salvabile e conservando la permanenza nel campionato di Promozione. Dopo la gara con il Santa Croce, in accordo con la società, ho chiamato a raccolta lo staff tecnico e la squadra. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati con l’impegno di voler mantenere la presenza in Promozione. Sono tutti motivati e decisi a tenere stretto quanto di buono è stato fatto finora e raggiungere la salvezza. Non possiamo e non dobbiamo vanificare il lavoro degli ultimi sei anni durante i quali abbiamo messo in campo tutte le risorse possibili. Contro il Frigintini dobbiamo giocare per fare risultato e per onorare la vicinanza che la tifoseria ci regala ogni domenica, di settimana in settimana in casa ed in trasferta, svolgendo il ruolo di dodicesimo in campo. Non possiamo permetterci la retrocessione per questo i ragazzi, con la nuova guida tecnica di Peppe Betto, dovranno giocare al massimo ed intanto prepararsi adeguatamente per l’incontro con il Frigintini”.

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