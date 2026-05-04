Calcio femminile. Trionfo della Scicli Bruffalori al Tuttocampo Sud Italia

A Diamante, Comune della provincia di Cosenza che si affaccia sulla costa tirrenica, la SSD Scicli Bruffalori si è particolarmente distinta al Campionato Interregionale sfidando le migliori realtà del calcio femminile di Calabria, Campania e Sicilia. Il risultato più prestigioso è arrivato dall’Under 14, che si è laureata campione su sette squadre partecipanti, impreziosito dal titolo di Capocannoniere per Aurora Santucci. I risultati delle altre categorie. L’Under 12 ha conquistato un ottimo 2° posto su 7 compagini mentre nella categoria Open le ragazze hanno centrato il podio con un 3° posto su ben tredici squadre. Anche la Rappresentativa Sicilia Under 13 ha brillato chiudendo al 2° posto, con Alessandra Di Loro eletta migliore giocatrice del torneo. Nonostante le difficoltà nell’Under 16, dove infortuni e impegni hanno costretto la squadra al 5° posto, Angelica Firrincelli si è distinta come migliore portiera della categoria. A coronare la spedizione vincente 2026 la sempreverde Tiziana Maggio con un passato di calciatrice e fulcro di questo sport in città dove non ha fatto morire questa disciplina sportiva creando un vivaio di tutto rispetto: a Tiziana Maggio è andato il premio di migliore Mister per le categorie Under 12 e 13. Risultati, questi, che eleggono la SSD Scicli Bruffalori ad eccellenza del calcio giovanile siciliano nel Sud Italia. Tutte le campionesse e lo staff tecnico, con Saverio Vindigni e Giovanna Falla, sono attesi ad un proseguio nel lavoro preparatorio ed agonistico sulla strada intrapresa da decenni.

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