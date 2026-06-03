Damiano Caruso cambia ruolo: il campione ragusano diventa direttore sportivo alla Bahrain-Victorious

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Dopo aver corso l’ennesimo Giro d’Italia da protagonista, Damiano Caruso si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel ciclismo professionistico. Il 38enne ragusano non lascia il gruppo, ma cambia prospettiva: sarà infatti direttore sportivo della Bahrain-Victorious.

La formazione WorldTour ha ufficializzato il passaggio di ruolo, sottolineando come l’esperienza, la leadership e la profonda conoscenza del corridore siciliano continueranno a rappresentare un valore centrale per la squadra anche nelle prossime stagioni.

Nonostante una carriera ancora competitiva, come dimostrato anche nell’ultimo Giro d’Italia, Caruso ha scelto di avviare una transizione naturale verso la guida tecnica del team, pur continuando a gareggiare fino al termine della stagione 2026.

“Per me questo rappresenta un passo del tutto naturale – ha dichiarato Caruso –. Sono con la Bahrain Victorious dal 2019 e in questi anni la squadra è diventata una vera famiglia. Ho sempre cercato di aiutare i più giovani, condividere esperienza e fare da ponte tra corridori e management: questo ruolo è la continuazione di ciò che ho già fatto”.

Il corridore ragusano ha poi aggiunto che la sua carriera da atleta non è ancora conclusa: “Ho ancora obiettivi importanti per questa stagione e darò tutto fino all’ultima gara”.

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