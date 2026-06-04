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Vela Day 2026: il Circolo Kaucana apre le porte ai giovani
04 Giu 2026 09:29
Il mare come scuola di vita, la vela come strumento educativo e sociale. Il Circolo Velico Kaucana si prepara a vivere una delle giornate più attese dell’anno con il Vela Day 2026, in programma domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 presso la sede del circolo lungo la costa di Santa Croce Camerina.
L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Vela e sostenuta dal progetto Kinder Joy of Moving, rappresenta un appuntamento nazionale dedicato alla scoperta della vela e alla diffusione dei valori legati al mare, alla condivisione e alla crescita personale.
Tra prove pratiche in acqua, attività ludiche e momenti formativi, il Vela Day si conferma un evento capace di avvicinare ogni anno centinaia di bambini, ragazzi e famiglie al mondo della vela, trasformando la curiosità in esperienza diretta.
A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente del Circolo Velico Kaucana, Nunzio Micieli, che evidenzia il ruolo sempre più centrale del circolo nello sviluppo del movimento velico locale.
«Il Vela Day è molto più di una giornata sportiva — spiega Micieli — è un’occasione per trasmettere ai giovani la passione per il mare e i valori che rappresentano la nostra identità. Negli ultimi anni il circolo ha fatto passi importanti, investendo in formazione, sicurezza e inclusione».
Il Circolo Velico Kaucana, affiliato alla FIV, ha registrato una crescita costante della partecipazione, con un coinvolgimento sempre maggiore di scuole e famiglie del territorio.
«Il nostro obiettivo è rendere la vela accessibile a tutti — aggiunge il presidente — vedere i bambini avvicinarsi al mare con entusiasmo è la soddisfazione più grande».
La sinergia tra Federazione Italiana Vela e Kinder Joy of Moving ha contribuito in modo decisivo alla diffusione della disciplina come strumento educativo e sociale, rafforzando il ruolo dei circoli velici sul territorio nazionale.
Intanto, in collaborazione con diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, il Circolo Velico Kaucana ha già avviato i corsi di vela e windsurf legati al progetto “Piano Estate” finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
L’appuntamento di domenica 7 giugno sarà quindi un’occasione aperta a tutti per provare la vela e il windsurf, conoscere da vicino le attività del circolo e vivere una giornata all’insegna dello sport, del mare e della socialità.
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