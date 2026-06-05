Sanità e sociale più vicini: nasce la nuova rete territoriale in provincia di Ragusa

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Sarà sottoscritto martedì 9 giugno, alle 9.30 in piazza Igea, alla presenza del Prefetto di Ragusa Tania Giallongo, l’Accordo di Programma tra l’ASP di Ragusa e i dodici Comuni della provincia. Un’intesa strategica finalizzata al rafforzamento dell’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali del territorio.

L’obiettivo principale dell’accordo è costruire un modello di lavoro condiviso tra Azienda sanitaria e amministrazioni comunali, per garantire una presa in carico più efficace e coordinata delle persone fragili, con disabilità o con bisogni assistenziali complessi.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principali ambiti operativi del progetto, con particolare attenzione alla presa in carico integrata sanitaria e sociale, ai Progetti di Vita personalizzati e all’Assistenza Domiciliare Integrata. Previsti anche interventi dedicati al programma “Dopo di Noi”, al rafforzamento delle Cure Palliative territoriali e ai sostegni all’autonomia e all’assistenza indiretta.

Ampio spazio sarà riservato anche alle nuove iniziative di prossimità, come i programmi di Home Visiting e la continuità assistenziale post partum previsti nel progetto “Ti ASPetto a casa”, oltre alle campagne itineranti di screening oncologico rivolte alla popolazione.

Il piano prevede inoltre il potenziamento dell’integrazione delle residenzialità territoriali e l’implementazione di strumenti digitali innovativi come la Cartella Socio Sanitaria Informatizzata e la piattaforma eCare Suite, pensati per migliorare la gestione condivisa dei dati e dei percorsi assistenziali.

Il rafforzamento della rete territoriale si inserisce nel quadro del modello previsto dal D.M. 77/2022, che individua in Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali i pilastri dell’assistenza sanitaria di prossimità, in raccordo con ospedale, territorio e servizi sociali.

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