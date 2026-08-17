Ispica: ripristinata la stele dedicata alle vittime di mafia. Presentata denuncia ai carabinieri

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A Ispica prende il via il lavoro di ripristino della stele commemorativa dedicata alla memoria delle vittime di mafia, un luogo simbolico che torna al centro dell’attenzione della comunità dopo l’episodio che ne ha compromesso il decoro.

L’intervento rappresenta anche l’occasione per procedere a una pulizia completa dell’area, con l’obiettivo di restituire dignità e piena fruibilità a uno spazio che custodisce un importante messaggio di memoria e di impegno civile.

A darne notizia è il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, che ha comunicato anche un ulteriore passaggio sul fronte istituzionale. Nella mattinata, infatti, è stata formalizzata la denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri, a seguito di quanto accaduto alla stele.



La scelta di intervenire tempestivamente unisce così il ripristino materiale del monumento alla necessità di fare chiarezza sull’accaduto attraverso gli strumenti previsti dalla legge. La stele dedicata alle vittime di mafia rappresenta infatti un patrimonio della memoria collettiva e un presidio simbolico contro ogni forma di criminalità organizzata.



Particolarmente significativo anche il contributo volontario offerto da Giancarlo Burgio, che ha messo a disposizione della comunità il proprio lavoro per contribuire al recupero della stele e dell’area circostante.

Un gesto di attenzione civica che il sindaco Pierenzo Muraglie ha voluto pubblicamente ringraziare, sottolineando il valore della collaborazione e della partecipazione della comunità nella cura degli spazi simbolici della città.



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