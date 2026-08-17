A Ragusa fognatura a cielo aperto in via Cultrone: la protesta dei residenti

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È una situazione che i residenti definiscono ormai “insostenibile” quella segnalata in via Cultrone, a Ragusa, dove da alcuni giorni si registra l’ennesimo sversamento della fognatura a cielo aperto nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

Un problema che, secondo quanto riferito dai cittadini, non sarebbe episodico ma si ripeterebbe più volte nel corso dell’anno, provocando cattivi odori, disagi e preoccupazione per le condizioni igienico-sanitarie dell’area residenziale.

Sversamenti che si ripetono: “Non è più possibile andare avanti così”

La segnalazione arrivata alla redazione descrive una situazione che si trascina da tempo. Ogni volta che si verifica un nuovo episodio, spiegano i residenti, trascorrono diversi giorni prima che venga effettuato un intervento.

Il problema, tuttavia, tornerebbe a manifestarsi dopo poche settimane, facendo sorgere tra i cittadini il timore che le soluzioni adottate finora siano soltanto temporanee.

La conseguenza è una sorta di circolo vizioso: lo sversamento viene affrontato, la situazione sembra rientrare e, dopo un periodo relativamente breve, la fuoriuscita della fognatura torna a interessare la zona.

Cattivi odori e preoccupazione per le abitazioni

A rendere particolarmente delicata la situazione è la vicinanza dello sversamento alle abitazioni. I residenti lamentano cattivi odori e un forte disagio nella vita quotidiana, chiedendo che la problematica venga affrontata non soltanto con interventi di emergenza, ma attraverso una soluzione capace di eliminare definitivamente le cause del problema.

La presenza di reflui fognari a cielo aperto in una zona residenziale rappresenta infatti una situazione che richiede particolare attenzione e una tempestiva verifica da parte degli enti competenti.

L’ennesimo episodio è in corso da giorni

Secondo la segnalazione dei cittadini, anche questa volta la fuoriuscita della fognatura si protrae ormai da alcuni giorni. I residenti riferiscono di non aver ancora visto un intervento risolutivo e chiedono che la situazione venga verificata con urgenza.

La loro richiesta è chiara: evitare che l’ennesimo episodio venga affrontato con una soluzione provvisoria destinata a lasciare irrisolto il problema di fondo.

“Chiediamo un intervento definitivo”

La protesta nasce soprattutto dalla ripetitività degli episodi. I cittadini sostengono di essere costretti da tempo a convivere con una situazione che, a loro giudizio, non dovrebbe verificarsi in una zona residenziale.

L’appello rivolto alla redazione e, attraverso essa, alle autorità competenti è quello di individuare le cause degli sversamenti e intervenire in maniera strutturale.

“Chiediamo che il problema venga affrontato una volta per tutte, con un intervento risolutivo e non con le consuete soluzioni provvisorie”, è la richiesta contenuta nella segnalazione firmata dai cittadini della zona.

L’appello dei residenti al Comune

La vicenda viene ora portata all’attenzione dell’opinione pubblica nella speranza che possa accelerare una risposta concreta. I residenti chiedono che via Cultrone venga interessata da una verifica e che, una volta individuata la causa degli sversamenti, si proceda con un intervento definitivo.

Resta quindi alta l’attenzione sulla situazione della zona residenziale, mentre i cittadini attendono una risposta e, soprattutto, la soluzione di un problema che, secondo la loro testimonianza, si ripresenta ormai da troppo tempo.

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