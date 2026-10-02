Green Game arriva a Ragusa: in classe la sfida per l’ambiente!

L’educazione ambientale entra nelle aule delle scuole superiori della provincia di Ragusa con la 14ª edizione di Green Game, il progetto didattico che porta tra gli studenti i temi dell’economia circolare, del riciclo e della corretta raccolta differenziata.L’iniziativa, completamente gratuita per gli istituti, è promossa dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, realtà senza scopo di lucro impegnate nel sistema nazionale di raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi.Il format punta a trasformare la formazione in una vera e propria sfida tra classi. Gli studenti, dopo una sessione di approfondimento sui temi ambientali, saranno chiamati a mettersi alla prova attraverso un quiz interattivo, confrontandosi sulle conoscenze acquisite durante l’incontro.Nelle scuole della provincia di Ragusa saranno i formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia che produce e divulga il format, a guidare le attività. Un momento di formazione e confronto che si concluderà quindi con la competizione tra le classi.Green Game si rivolge agli istituti secondari di secondo grado e quest’anno prevede un doppio percorso: un tour in presenza in Toscana e un calendario di appuntamenti digitali rivolti alle scuole del resto d’Italia. Migliaia di studenti saranno coinvolti nella nuova edizione, con l’obiettivo di arrivare alla Finalissima nazionale del 2027.La finale dell’ultima edizione, ospitata a Roma, ha coinvolto oltre 3.000 studenti provenienti da tutta Italia. A conquistare il titolo di Campione Nazionale è stato l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio, in provincia di Varese, che detiene attualmente il titolo.Ora la sfida riparte e anche gli studenti del Ragusano potranno provare a conquistare un posto nella competizione nazionale.«Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani», spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori, sottolineando il ruolo della scuola nella diffusione di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e nella costruzione di una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità.Green Game gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale del progetto.