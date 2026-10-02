Bianchina è scomparsa, l’appello da Modica: “Aiutateci a ritrovarla”

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Da alcuni giorni a Modica non si hanno più notizie di Bianchina, una cagnolina di quartiere molto conosciuta e amata dai residenti. L’ultimo avvistamento risale a tre giorni fa, nella zona Sorda. Bianchina è solita muoversi liberamente per la città e non si esclude che possa essersi allontanata o essere rimasta accidentalmente chiusa in qualche proprietà privata.

C’è però anche il timore che qualcuno possa averla presa e portata via. Bianchina è sterilizzata, dotata di microchip e indossa un collare rosso con una medaglietta a forma di cuore. È un cane di quartiere, una figura prevista dalla normativa e che, dopo essere stata identificata e sterilizzata, può continuare a vivere libera sul territorio, diventando di fatto una presenza conosciuta e accudita dalla comunità.

Quello dei cani di quartiere è un fenomeno conosciuto anche nel territorio ibleo. In provincia di Ragusa non sono mancati casi diventati particolarmente noti, come quello di Ettore a Donnalucata, e più recentemente quello di Ciccio a Marina di Ragusa. Storie che mostrano il particolare legame che può nascere tra questi animali e le persone che vivono nel territorio.

Nel caso di Bianchina, al momento, non ci sono certezze su cosa le sia accaduto. Chiunque l’abbia vista, raccolta o abbia informazioni è pregato di contattare il Rifugio di Giulia oppure Anna al numero 338 944 1558.

L’invito è anche a controllare garage, cortili e campagne vicine e, soprattutto, a condividere l’appello nei gruppi locali. Bianchina potrebbe essere vicina e qualcuno potrebbe riconoscerla. A Modica in tanti aspettano di rivederla libera, nel suo territorio e tra le persone che da sempre si prendono cura di lei.

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