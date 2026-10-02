Lavori notturni a svincolo Lentini: attenzione alle deviazioni

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Dal 5 al 9 ottobre tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, saranno chiuse al traffico entrambe le rampe di uscita verso Lentini: quella al km 10,900, per i veicoli provenienti da Catania, e quella al km 11,600, per i veicoli provenienti da Siracusa.

Durante le chiusure, gli utenti potranno raggiungere Lentini seguendo i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica sul posto. Nell’area di cantiere saranno inoltre in vigore il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.

Le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno per contenere i disagi alla circolazione. Le rampe saranno riaperte al traffico al termine di ciascun turno di lavoro, dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza. Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza in prossimità del cantiere.

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