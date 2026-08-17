Trent’anni dopo la V A del Galilei si ritrova: l’estate riaccende i ricordi e rinsalda le vecchie amicizie

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L’estate è anche il tempo dei ritorni. È il periodo in cui, approfittando delle ferie e di qualche giorno lontano dalla frenesia quotidiana, capita di ritrovare persone, luoghi e soprattutto ricordi che sembravano appartenere a un’altra vita. È così che, ogni anno, tante vecchie classi tornano a riunirsi attorno a una tavola, per riscoprire un’amicizia nata tra i banchi di scuola e mai del tutto perduta.

È accaduto anche alla V A 1996 dell’Istituto “Galileo Galilei” di Modica, che a trent’anni dall’ultimo suono della campanella si è ritrovata qualche sera fa in un noto ristorante del centro storico della città. Un incontro nato dalla voglia di stare insieme e di festeggiare quel diploma che, per ciascuno di loro, rappresentò l’inizio di un nuovo capitolo della vita.

All’appello hanno risposto presente Valeria Adamo, Ezio Aprile, Marco Ascenzo, Valentina Barone, Peppe Buffa, Davide Caruso, Marco Cesareo, Calogero Di Caro, Stefania Dore, Paola Iabichino, Giorgio Occhipinti, Carmelo Poidomani, Davide Sammito e Graziana Vicari. Non hanno potuto partecipare, per motivi di lavoro, Alessandro Basile, Katya Blandino, Giovanni Fazio, Annalisa Di Raimondo e Dario Schembari, ma anche per loro il pensiero è stato naturalmente presente durante la serata.

Tra una risata e un aneddoto, davanti a un buon bicchiere di vino, il tempo è sembrato improvvisamente fare un passo indietro. Sono riaffiorati episodi, scherzi, volti e situazioni di quegli anni in cui la scuola era una seconda casa e il futuro sembrava ancora tutto da scrivere.

Oggi ognuno ha seguito la propria strada, costruendo famiglie, professioni e vite diverse. Eppure, ritrovarsi insieme ha dimostrato che alcune amicizie resistono al tempo, alle distanze e ai cambiamenti. Basta una tavola apparecchiata, qualche fotografia e la voglia di raccontarsi per tornare, almeno per una sera, ai ragazzi e alle ragazze che si lasciarono alle spalle quei banchi nel 1996.

La storia della V A del Galilei non è un caso isolato. L’estate, con i suoi ritmi più lenti e le ferie che permettono di tornare nei luoghi d’origine, diventa spesso l’occasione perfetta per le rimpatriate. Vecchi compagni di scuola, gruppi di amici, colleghi di un tempo si danno appuntamento per recuperare un pezzo della propria storia e condividere ancora una volta quei momenti che hanno contribuito a renderli ciò che sono oggi.

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