Strage Migranti, Leoluca Orlando: “Gravi violazioni dei loro diritti”

Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Leoluca Orlando ha visitato i centri di accoglienza di Pozzallo e Augusta per verificare le condizioni dei migranti sopravvissuti alla traversata del Mediterraneo. La visita è avvenuta insieme ad alcuni esponenti di Euromed Rights, del Consiglio greco per i rifugiati e di Arci.

Al centro dell’attenzione le condizioni delle persone accolte e, in particolare, le conseguenze fisiche e psicologiche legate alle esperienze vissute durante il viaggio e nei Paesi di transito. «Nel triste anniversario della strage di Lampedusa del 2013, al di là dell’impegno delle forze dell’ordine e degli operatori, emergono ancora una volta tutta l’inadeguatezza del nostro Paese nell’affrontare le criticità che mortificano il rispetto della salute fisica e psichica dei migranti vittime di torture e violenze di ogni genere», ha dichiarato Orlando.

Secondo l’europarlamentare, alle situazioni di violenza si aggiungerebbero anche carenze nell’informazione e nell’assistenza legale. «Non solo violenza – ha aggiunto Orlando – perché si registra una grave carenza informativa e di assistenza legale di persone in gran parte provenienti dalla Libia».

Nel corso della visita è stata inoltre posta l’attenzione sulle politiche europee e italiane in materia di migrazione e asilo. Orlando ha criticato in particolare il processo di esternalizzazione della gestione dei flussi migratori e gli effetti che, a suo giudizio, avrebbe prodotto sulla possibilità di accedere alle procedure di protezione.

«L’esternalizzazione della politica migratoria, sin dallo scellerato patto tra Italia e cd autorità libiche del 2017, impone scelte ben diverse dalle attuali che sono in aperta violazione di legalità internazionale e dei principi della nostra Costituzione», ha affermato. Nel mirino anche l’applicazione delle nuove disposizioni legate al Patto sulla migrazione. Secondo Orlando, «la recente implementazione del Patto sulla migrazione» avrebbe ulteriormente limitato l’accesso all’asilo, alla protezione internazionale e alla tutela giurisdizionale, anche attraverso il ricorso alla classificazione di alcuni Paesi come sicuri. L’europarlamentare ha contestato inoltre il ricorso a provvedimenti amministrativi che incidono sulla libertà personale senza, a suo giudizio, adeguate garanzie giudiziarie.

Al termine delle visite, Orlando ha annunciato che sarebbero stati individuati diversi casi sui quali intervenire. «Le visite odierne hanno consentito di individuare decine di casi che costituiscono fondamento per denunce e richiesta di adeguati interventi», ha concluso.

