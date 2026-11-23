Scicli, dopo lo «stappo» dei 18 anni il sagrato della Consolazione pieno di vetri

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Appello al decoro ed a rivedere il rito dello “stappo” per il brindisi del diciottesimo compleanno. Arriva da Ezio Occhipinti, direttore di Ospitalità Diffusa, la realtà ricettiva che, a Scicli, ha portato all’apertura di antichi palazzi alla fruizione turistica, e vuole raggiungere giovani e famiglie.

Il rito per i ragazzi, a chiusura della festa del diciottesimo compleanno, di “stappare” le bottiglie del brindisi augurale è diventato un’abitudine. Il ritrovo è sul sagrato della chiesa della Consolazione, al quartiere Santa Maria La Nova. Splendido scenario, momenti e foto da sogno. Ci sono tutti gli ingredienti per dare un maggiore fascino all’evento.

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Una tradizione dei diciottenni

“È diventata una vera e propria tradizione per i giovanissimi di Scicli: allo scoccare della mezzanotte, per celebrare il traguardo dei diciotto anni ci si ritrova davanti al sagrato della Chiesa della Consolazione per il rito dello ‘stappo’ – racconta Ezio Occhipinti – un momento di gioia condivisa, abbracci, risate e il classico botto delle bollicine che segna simbolicamente l’ingresso nell’età adulta. Nessuno vuole spegnere l’entusiasmo di chi si affaccia alla vita, né tantomeno criminalizzare un’usanza spontanea e festosa”.

Il giorno dopo, sul sagrato

Ed il giorno dopo? Come si ritrova il luogo utilizzato per l’ultimo saluto augurale del diciottesimo compleanno? “Il problema emerge puntuale la mattina seguente, sotto gli occhi di tutti: muretti e gradini del sagrato trasformati in un bivacco a cielo aperto, disseminati di bottiglie di vetro vuote, bicchieri di plastica abbandonati, tappi e residui di ogni tipo. Un biglietto da visita indecoroso.

Diventare maggiorenni significa acquisire nuovi diritti, ma anche assumersi le prime vere responsabilità – prosegue Occhipinti – lasciare sporco uno spazio pubblico è l’esatto opposto della maturità che si sta festeggiando. La libertà di celebrare un momento speciale finisce esattamente dove inizia il rispetto per il decoro urbano, per i residenti della zona e per chi, il giorno dopo, si ritrova a dover ripulire l’inciviltà altrui”.

L’appello agli adulti

L’appello è rivolto anche agli adulti. “Non è solo un appello ai ragazzi ma anche e soprattutto per noi adulti e genitori. Spesso siamo noi ad accompagnarli, a comprare quella bottiglia per il brindisi o semplicemente a conoscere i programmi della loro serata. Educare al senso civico passa anche attraverso questi piccoli ma fondamentali gesti quotidiani – conclude Ezio Occhipinti – ricordare ai propri figli che portare con sé un sacchetto per raccogliere i rifiuti e gettarli negli appositi contenitori richiede appena due minuti, ma fa tutta la differenza.

Che lo ‘stappo’ continui pure a essere un rito di passaggio felice per i ragazzi, ma che da oggi in poi lasci dietro di sé solo bei ricordi e fotografie, e non vetro e plastica sui muretti. Perché il primo vero brindisi all’età adulta inizia proprio dal rispetto per la propria città”.

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