Smartphone e bambini, Ragusa ha aderito ai Patti Digitali

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Il Comune di Ragusa aderisce alla Rete nazionale dei Patti Digitali, il percorso che punta a costruire una comunità educante attenta al benessere digitale di bambini e adolescenti.

Nel corso dell’incontro il sindaco Cassì ha firmato il “Manifesto dell’Educazione Digitale di Comunità”, formalizzando l’adesione dell’amministrazione comunale a un percorso collettivo per tutelare il benessere e la sicurezza digitale di bambini, bambine e adolescenti.

Chi promuove l’iniziativa

A promuovere l’adesione è lo staff di “Aspettando lo smartphone – Patti Digitali di Ragusa”, gruppo di genitori che, con un percorso di sensibilizzazione e corresponsabilità educativa, lavora per un rapporto più consapevole ed equilibrato tra bambini, adolescenti e tecnologie digitali. A Ragusa il gruppo ha già promosso, tra l’altro, l’incontro sul rapporto tra giovani e smartphone e, con il Comune, il concorso per le scuole “Se spengo… accendo”. Il gruppo fa parte della rete nazionale della Fondazione Patti Digitali, impegnata a diffondere i Patti Digitali di Comunità in tutta Italia.

Che cosa sono i Patti Digitali di Comunità

L’incontro servirà a presentare i Patti Digitali di Comunità e le loro finalità: favorire un uso consapevole, equilibrato e responsabile delle tecnologie digitali, grazie a un impegno condiviso tra istituzioni, famiglie, scuola e realtà del territorio.

L’iniziativa parte dall’idea che accompagnare le giovani generazioni nell’uso delle tecnologie non possa essere una responsabilità soltanto delle famiglie, ma debba coinvolgere l’intera comunità educante. In un contesto sociale in continua evoluzione, si legge nella nota del Comune, diventa fondamentale creare alleanze territoriali capaci di offrire strumenti, occasioni di confronto e opportunità di crescita.

Per il Comune l’adesione è un’occasione per rafforzare le sinergie tra istituzioni e cittadini, sostenere le famiglie e promuovere una cultura digitale fondata su consapevolezza, prevenzione e partecipazione. «Educare al digitale è una responsabilità condivisa. Una comunità consapevole è il primo passo per garantire ai più giovani un futuro digitale più sicuro e responsabile», conclude la nota.

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