Il centro storico di Ragusa si trasforma in un grande spazio di gioco con “Scuola in Festa”. FOTO GALLERY

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RAGUSA – Un pomeriggio all’insegna della gioia, della condivisione e della partecipazione. Il centro storico di Ragusa si è riempito di sorrisi, colori, giochi e attività educative in occasione della terza edizione di “Scuola in Festa – al centro i bimbi”, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e coordinata dall’associazione Eduka insieme a numerose associazioni e realtà del territorio.

Per alcune ore il cuore della città si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato ai più piccoli, offrendo alle famiglie l’opportunità di salutare la conclusione dell’anno scolastico e dare il benvenuto all’estate attraverso un’esperienza collettiva fatta di gioco, creatività e socialità.

Piazze e strade del centro storico sono state animate da centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi accompagnati da genitori, nonni, zii e familiari. Un flusso continuo di partecipanti ha preso parte alle numerose attività proposte: laboratori artistici e scientifici, giochi matematici, letture animate, sport, musica, attività dedicate alla natura, all’intercultura e alla creatività. Molti degli appuntamenti in programma hanno raggiunto rapidamente il numero massimo di partecipanti, confermando il gradimento e l’efficacia di una formula capace di coniugare apprendimento e divertimento.

Tra le novità più apprezzate di questa edizione la “Pagella delle Avventure”, uno strumento pensato per accompagnare i bambini lungo il percorso della manifestazione, stimolandoli a esplorare le diverse attività e a vivere pienamente l’esperienza proposta.

Grande coinvolgimento anche per il concorso “Se spengo… accendo”, promosso dal Comune di Ragusa insieme all’associazione Aspettando lo Smartphone. Nelle settimane precedenti l’iniziativa aveva coinvolto gli alunni delle scuole cittadine in una riflessione sul rapporto tra giovani e tecnologia, invitandoli a esprimere idee, emozioni e proposte attraverso elaborati creativi. I lavori sono stati esposti negli spazi del Centro Commerciale Culturale, attirando l’attenzione di numerosi visitatori e offrendo uno spaccato autentico della visione che le nuove generazioni hanno sul tema dell’educazione digitale.

A chiudere la giornata è stato lo spettacolo “Sogno Sveglia” di Valerie Bla Bla che, in piazza San Giovanni, ha regalato un finale ricco di emozioni e meraviglia. Tra poesia, comicità, giocoleria, equilibrismi e spettacolari bolle di sapone, l’artista ha saputo coinvolgere grandi e piccoli, creando un’atmosfera magica che ha suggellato nel migliore dei modi la festa dedicata ai bambini.

Determinante per il successo dell’evento è stato il contributo delle associazioni, dei volontari, degli operatori e dei partner coinvolti, che hanno collaborato alla realizzazione delle diverse aree tematiche, costruendo una giornata pensata attorno ai diritti dei bambini al gioco, alla scoperta, alla crescita e alla partecipazione attiva alla vita della comunità.

“Anche quest’anno Scuola in Festa ha dimostrato quanto sia importante creare occasioni in cui bambini e famiglie possano vivere insieme gli spazi della città – hanno dichiarato il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla Pubblica Istruzione Catia Pasta –. Vedere il centro storico riempirsi di giochi, laboratori, incontri è stata un’emozione straordinaria. Grazie a tutte le associazioni coinvolte, ai volontari, alle scuole e alle famiglie che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata. Abbiamo salutato insieme un anno scolastico ricco di impegno e accolto l’estate nel modo più bello: giocando, condividendo e costruendo comunità”.

La grande partecipazione registrata conferma la crescita costante della manifestazione, ormai diventata un appuntamento atteso da bambini e famiglie. Una festa che mette davvero al centro i più piccoli e che, attraverso il gioco e l’educazione, contribuisce a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza alla città.

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