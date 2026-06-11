Via libera al rilancio del Mercato di Vittoria: approvata la variante attesa da anni

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Arriva un passaggio decisivo per il futuro del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. È stata infatti approvata ufficialmente la variante in corso d’opera relativa ai lavori di ammodernamento della struttura, uno dei principali poli agroalimentari del Mezzogiorno e punto di riferimento per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo.

Il provvedimento, comunicato dall’ACOV e giunto dagli uffici regionali competenti, consente di sbloccare una fase fondamentale del progetto di riqualificazione, atteso dagli operatori del settore e considerato strategico per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la competitività del mercato.

L’intervento punta a rendere la struttura più moderna e funzionale, adeguandola alle esigenze di un comparto che movimenta ogni anno ingenti volumi di merci e rappresenta uno dei motori economici più importanti dell’intera provincia di Ragusa.

Un’infrastruttura centrale per l’economia del territorio

Il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria costituisce da decenni uno snodo fondamentale per l’agricoltura siciliana. Migliaia di produttori, commercianti, trasportatori e operatori lavorano quotidianamente all’interno di una struttura che rappresenta un punto di incontro tra domanda e offerta e una vetrina internazionale per le eccellenze agroalimentari del territorio.

L’approvazione della variante consentirà di proseguire gli interventi previsti con particolare attenzione alla sicurezza degli spazi, alla viabilità interna e alla migliore fruibilità delle aree operative, aspetti ritenuti essenziali per sostenere la crescita del comparto nei prossimi anni.

L’obiettivo è quello di dotare il mercato di infrastrutture adeguate alle nuove sfide della logistica e della commercializzazione, rafforzandone il ruolo strategico all’interno delle filiere agricole regionali e nazionali.

Il 19 giugno incontro pubblico sui lavori

L’attenzione è ora rivolta alla prossima fase operativa. Il 19 giugno è prevista a Vittoria la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, che illustrerà nel dettaglio gli interventi programmati e le prospettive di sviluppo legate al completamento delle opere.

L’incontro rappresenterà un momento importante di confronto con il territorio e con gli operatori economici che da tempo attendono il completamento del percorso amministrativo e l’avvio delle nuove attività.

Sallemi: “Risultato atteso che premia il lavoro istituzionale”

Sulla notizia è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, che ha espresso soddisfazione per l’approvazione della variante definendola “una notizia attesa che premia mesi di intenso lavoro istituzionale”.

Sallemi ha sottolineato l’importanza strategica del Mercato di Vittoria per l’economia siciliana, ringraziando l’assessore regionale Alessandro Aricò per l’attenzione mostrata verso il comparto ortofrutticolo, il deputato regionale Giorgio Assenza e il Genio Civile di Ragusa per il lavoro svolto.

Secondo il senatore, gli interventi previsti consentiranno di migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura, offrendo al Mercato di Vittoria le prospettive di crescita e sviluppo che merita.

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