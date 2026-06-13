Arrestata 34enne a Modica: deve scontare oltre 2 anni e 8 mesi per spaccio

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La Polizia di Stato di Modica ha arrestato una donna di 34 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

La donna è stata condannata in via definitiva per il concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà espiare una pena pari a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’operazione della Polizia nel centro di Modica

L’arresto è scattato al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, che sono riusciti a rintracciare la 34enne all’interno di un’abitazione del centro storico.

L’intervento è stato eseguito in esecuzione del provvedimento giudiziario, emesso a seguito del passaggio in giudicato della condanna.

La condanna definitiva per spaccio

Il provvedimento dispone l’espiazione della pena definitiva per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un procedimento penale concluso nei gradi di giudizio previsti.

La pena stabilita dalla Corte d’Appello di Catania ammonta a oltre due anni e otto mesi di reclusione.

Trasferimento in carcere a Catania

Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Catania, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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