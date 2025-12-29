“Esci da quella stanza”: si presenta a Ragusa il libro sul rapporto tra giovani e smartphone

Ragusa si prepara ad accogliere una delle voci più autorevoli del panorama nazionale sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Sabato 3 gennaio, alle ore 18, nella suggestiva cornice della Chiesa della Badia, si terrà l’incontro con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, promosso da Aspettando lo Smartphone Ragusa in collaborazione con la Libreria Mondadori Ragusa, la FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri – e il Comune di Ragusa.

Al centro dell’appuntamento la presentazione dell’ultimo libro di Pellai, “Esci da quella stanza”, un testo che affronta con lucidità e sensibilità il tema dell’uso eccessivo del digitale tra bambini e adolescenti. Attraverso storie reali e riflessioni profonde, l’autore racconta il disagio di molti ragazzi che si rifugiano nelle proprie stanze, isolandosi dietro uno schermo e rischiando di sostituire le relazioni autentiche con un mondo virtuale sempre più pervasivo.

L’incontro si propone come un momento di riflessione collettiva su una delle sfide educative più urgenti del nostro tempo. Il digitale, se non accompagnato da una guida consapevole, può diventare un fattore di chiusura emotiva e relazionale. Pellai offrirà strumenti concreti e spunti di riflessione utili a genitori, educatori e operatori del settore per comprendere meglio il mondo interiore dei ragazzi e aiutarli a costruire un equilibrio sano tra vita reale e dimensione digitale.

L’appuntamento alla Badia di Ragusa si configura come un’occasione preziosa di dialogo aperto con la comunità, in un contesto che mette al centro il benessere dei più giovani e la responsabilità educativa degli adulti. Un confronto necessario per continuare a prendersi cura dell’infanzia e dell’adolescenza in un’epoca segnata da connessioni continue e solitudini silenziose.

L’ingresso è libero e l’evento è aperto a genitori, educatori, insegnanti e giovani.

© Riproduzione riservata