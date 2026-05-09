Festa della mamma: a Pozzallo la mostra “Dedicato a te, mamma!” dei ragazzi del Rogasi

La Festa della Mamma diventa occasione di arte, emozioni e partecipazione a Pozzallo, dove è stata inaugurata la mostra “Dedicato a te, mamma!”, allestita e visitabile fino al 16 maggio.

L’iniziativa, promossa dagli studenti dell’Istituto Comprensivo G. Rogasi, ha trasformato gli spazi espositivi in un percorso fatto di colori, poesie, musica e sentimenti, con lavori realizzati dai ragazzi per raccontare il legame più universale e profondo: quello con la mamma.

All’inaugurazione si è respirata un’atmosfera particolarmente intensa, tra commozione e orgoglio per il talento mostrato dagli alunni. Attraverso disegni, installazioni artistiche, testi poetici e momenti musicali, i giovani studenti hanno saputo dare forma all’amore, alla gratitudine e alla delicatezza del rapporto familiare.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche il sindaco Roberto Ammatuna, che ha voluto complimentarsi pubblicamente con gli studenti e con la scuola per il lavoro svolto:

“I ragazzi e le ragazze del Rogasi, con la loro sensibilità, sono riusciti a dare voce al sentimento più universale, quello verso la mamma, attraversando con talento diverse forme d’arte e creando un ponte tra il mondo della scuola e la cittadinanza”.

Una mostra che non è soltanto un omaggio alla maternità, ma anche un segnale importante del ruolo educativo e sociale della scuola nel territorio.

Quella di Pozzallo non è l’unica iniziativa organizzata in provincia di Ragusa in occasione della Festa della Mamma.

A Ragusa, ad esempio, Poste Italiane ha lanciato anche quest’anno la speciale cartolina filatelica “Cara Mamma ti scrivo”, disponibile presso lo sportello filatelico di Ragusa Centro in piazza Matteotti. Un’iniziativa che punta a riscoprire il valore dei messaggi scritti a mano e dei piccoli gesti affettivi.

Anche a Modica non mancheranno appuntamenti dedicati alle famiglie. In piazza Matteotti è prevista una giornata di animazione, laboratori creativi e attività per bambini organizzata da associazioni locali, con momenti pensati proprio per celebrare le mamme in un clima di festa e condivisione.

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