Le nanoplastiche sono state rilevate nel sangue umano e perfino nella placenta. Un tema sempre più centrale nel dibattito scientifico internazionale e che è arrivato anche al Parlamento Europeo, dove il professor Antonio Ragusa ha acceso i riflettori sui possibili rischi per la salute pubblica. Secondo gli studi presentati nel corso dell’incontro, le particelle di […]
Giornata mondiale della Croce Rossa: una delegazione ricevuta al comune di Vittoria
09 Mag 2026 10:48
La Giornata mondiale della Croce Rossa è stata festeggiata a Vittoria con un momento pubblico che si è svolto nel Salone degli Specchi di Palazzo Iacono.
Una delegazione della Croce Rossa Italiana è stata ricevuta dall’assessore ai Servizi sociali Francesca Corbino. Corbino ha ringraziato i volontari della Croce Rossa per i loro impegno e per la dedizione nel servizio in varie situazioni di bisogno.
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