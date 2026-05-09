Giornata mondiale della Croce Rossa: una delegazione ricevuta al comune di Vittoria

La Giornata mondiale della Croce Rossa è stata festeggiata a Vittoria con un momento pubblico che si è svolto nel Salone degli Specchi di Palazzo Iacono.

Una delegazione della Croce Rossa Italiana è stata ricevuta dall’assessore ai Servizi sociali Francesca Corbino. Corbino ha ringraziato i volontari della Croce Rossa per i loro impegno e per la dedizione nel servizio in varie situazioni di bisogno.

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