Alessandro Basile è il nuovo comandante della Polizia locale di Vittoria

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Alessandro Basile è il nuovo comandante della Polizia locale di Vittoria. Basile, attuale dirigente del settore “Personale” , in passato anche dirigente del settore Finanziario e dello Sviluppo Economico – a Vittoria e pewr un breve periodo a Ragusa – ha assunto da poche settimane la guida del settore della Polizia municipale.

Prende il posto di Filippo Pancrazi, che finora ha retto il Comando come incaricato di funzioni dirigenziali e che rimarrà con un ruolo apicale.

Il neo-comandante, con i gradi di colonnello, ha fatto il suo esordio ufficiale in occasione della visita a Vittoria del cardinale Rolan Makrickas e dell’inaugurazione della nuova piazza Cavpour di Scoglitti.

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