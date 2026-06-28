Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova […]
Alessandro Basile è il nuovo comandante della Polizia locale di Vittoria
28 Giu 2026 10:37
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Alessandro Basile è il nuovo comandante della Polizia locale di Vittoria. Basile, attuale dirigente del settore “Personale” , in passato anche dirigente del settore Finanziario e dello Sviluppo Economico – a Vittoria e pewr un breve periodo a Ragusa – ha assunto da poche settimane la guida del settore della Polizia municipale.
Prende il posto di Filippo Pancrazi, che finora ha retto il Comando come incaricato di funzioni dirigenziali e che rimarrà con un ruolo apicale.
Il neo-comandante, con i gradi di colonnello, ha fatto il suo esordio ufficiale in occasione della visita a Vittoria del cardinale Rolan Makrickas e dell’inaugurazione della nuova piazza Cavpour di Scoglitti.
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