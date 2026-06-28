Monterosso Almo piange Eleonora Bigon: morta a 22 anni in un tragico incidente stradale in Veneto

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Un dolore profondo attraversa la comunità di Monterosso Almo per la tragica scomparsa di Eleonora Bigon, 22 anni, morta in un incidente stradale avvenuto a Borgoricco, in provincia di Padova. Una giovane vita spezzata improvvisamente, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti avevano conosciuto e apprezzato Eleonora.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di giovedì 25 giugno. La giovane, studentessa dello IUAV Università di Venezia, era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi e finendo in un fossato, dove si è conclusa la sua corsa dopo l’impatto. Inutili i soccorsi: per Eleonora non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia ancora più dolorosa perché arrivata a poche ore da un momento importante della sua vita: Eleonora aveva appena concluso il suo percorso universitario con un ultimo esame superato con il massimo dei voti, 30 e lode, nel corso di laurea in Design del Prodotto, ed era vicina alla seduta di laurea.

Il legame con Monterosso Almo era forte e profondo. Pur non essendo residente nel paese ibleo, Eleonora era molto legata alla comunità perché originaria di qui la famiglia materna. Tornava spesso a Monterosso, dove aveva parenti, affetti e tanti ricordi. Un legame che ha fatto sentire la sua scomparsa ancora più vicina ai cittadini, che hanno accolto la notizia con incredulità e commozione.

Il Comune di Monterosso Almo ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della giovane, ricordando il rapporto speciale che Eleonora aveva costruito con il paese e stringendosi alla famiglia Bigon e Burgio in questo momento di dolore.

Anche la comunità ecclesiale ha voluto manifestare vicinanza ai familiari. Il parroco don Innocenzo Mascali e il vicario don Salvatore Giaquinta hanno rivolto un messaggio di partecipazione e preghiera, ricordando come, anche se non formalmente cittadina, Eleonora avesse creato legami affettivi con la comunità parrocchiale monterossana.

Oltre allo studio, Eleonora era conosciuta anche per il suo impegno nello sport, in particolare nel karate, disciplina nella quale aveva raggiunto importanti risultati e attraverso cui aveva mostrato determinazione, passione e grande impegno.

Una ragazza piena di progetti e di entusiasmo, descritta da chi la conosceva come una giovane solare e determinata, con davanti un futuro ancora tutto da costruire. Monterosso Almo si stringe al dolore delle famiglie Bigon e Burgio, custodendo il ricordo di Eleonora e di una vita spezzata troppo presto. Condoglianze da parte della redazione di Ragusaoggi.it

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