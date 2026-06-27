Scoglitti, inaugurata la mostra “Derive”, dell’artista vittoriese Valentina Dezio

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È stata inaugurata a Scoglitti la mostra “Derive”, personale dell’artista vittoriese nostra artista locale Valentina Dezio. La mostra, ospitata nei locali del Faro di Scoglitti, è stata inaugurata ieri sera e resterà aperta fino al prossimo mercoledì 1 luglio.

L’evento, nato dalla collaborazione tra la Pro Loco Scoglitti Kamarina e il Comune di Vittoria, ha fatto registrare una grande presenza di pubblico

Erano presenti, insieme alla giovane artista, il sindaco Francesco Aiello, l’assessore alla Cultura, Arturo Barbante, l’assessore alle problematiche di Scoglitti, Salvatore Avola, la vicepresidente della Pro Loco, Eleonora Moncada, la preside Giuseppina Spataro, anch’essa operatrice culturale della Pro Loco.

(foto Pro Loco Scoglitti)

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