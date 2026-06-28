Il cardinale Makrickas a Vittoria: la basilica di San Giovanni Battista affiliata a Santa Maria Maggiore a Roma

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La Basilica di San Giovanni Battista di Vittoria, chies amadre della città, ha rinnovato con solennità la propria affiliazione alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma.

Nel giorno della solennità di San Giovanni battista, il Cardinale Rolandas Makrickas ha visitato la città di Vittoria e ha consegnato alla comunità la pergamena che rinnova l’antica aggregazione alla Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. “Un momento storico e di grande valore per la nostra fede – si legge sulla pagina facebook della basilica – Un momento di grazia che rafforza la comunione con la Sede Apostolica e rinnova la fede del Popolo di Dio che qui si raduna. «In Te, o Maria, la nostra speranza risplende!».

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