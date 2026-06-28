Riapre a Modica il nuovo McDonald’s: ben 50 posti di lavoro e inaugurazione in via Cava Gucciardo. Ecco quando

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Modica si prepara ad accogliere una nuova apertura nel settore della ristorazione veloce. Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 10:30, sarà inaugurato il nuovo ristorante McDonald’s in via Cava Gucciardo, un investimento che porterà anche nuove opportunità occupazionali sul territorio.

Il nuovo punto vendita, gestito dal licenziatario Vincenzo Trovato, si inserisce nel piano di espansione che negli ultimi anni ha visto la crescita del marchio nella Sicilia sud-orientale, con diverse aperture già realizzate, sempre da Trovato, tra Ragusa (2 punti), Marina di Ragusa (al porto turistico con un store direttamente sul mare), Pozzallo e Vittoria.

L’iniziativa prevede l’inserimento di circa 50 nuove figure professionali, selezionate attraverso il McDonald’s Job Tour, il format itinerante dedicato al reclutamento del personale per le nuove aperture. Il progetto, avviato nei mesi scorsi, ha già coinvolto candidati interessati a entrare a far parte della squadra del nuovo ristorante modicano.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’obiettivo è quello di offrire un’opportunità di lavoro strutturata, con contratti prevalentemente stabili e percorsi di formazione finalizzati alla crescita professionale all’interno della rete.

La selezione dei candidati è avvenuta attraverso una prima fase online, con compilazione del questionario e invio del curriculum, seguita da test attitudinali e colloqui individuali durante le tappe del Job Tour.

L’apertura di Modica si inserisce inoltre in un più ampio piano di sviluppo nazionale che per il 2026 prevede nuove assunzioni in tutta Italia, confermando la strategia di crescita del brand anche nei centri di media dimensione.

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