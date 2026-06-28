I Santoni tornano a sfilare: Modica rivive una delle tradizioni più antiche della festa di San Pietro. Ecco come vederli

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Un appuntamento che, più di ogni altro, profuma di storia e di memoria collettiva. Questa sera, alle 20, torneranno a sfilare i Santoni di San Pietro, una tradizione che per decenni era rimasta soltanto nei ricordi dei modicani più anziani e che negli ultimi anni è stata recuperata grazie all’impegno della comunità parrocchiale e di tanti volontari.

I Santoni sono grandi figure processionali, alte oltre due metri e mezzo, realizzate in cartapesta e legno, raffiguranti gli Apostoli e altri personaggi legati alla tradizione di San Pietro. Vengono portati a spalla da volontari che, nascosti all’interno della struttura, li fanno “camminare” lungo le vie del centro storico, regalando l’impressione che prendano vita. Un tempo accompagnavano la festa patronale e rappresentavano uno degli elementi più spettacolari delle celebrazioni modicane.

Per anni i Santoni sono stati solo quelli della monumentale scalinata della chiesa di San Pietro, uno dei simboli più fotografati della città e una presenza familiare per cittadini e turisti. Da qualche anno il loro ritorno in movimento ha restituito alla festa uno dei suoi momenti più caratteristici, riportando in strada una tradizione che sembrava ormai perduta.

Questa sera il corteo partirà alle 19.30 da Palazzo dei Mercedari e attraverserà il cuore di Modica Bassa, percorrendo Corso Umberto e le vie del centro storico fino alla chiesa di San Pietro e ritorno. Ad accompagnare la sfilata saranno i tamburi de I Grifoni di Biscari, che con i loro rulli scandiranno il passo dei portatori, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Non si tratta soltanto di una sfilata folkloristica. I Santoni rappresentano un pezzo importante dell’identità modicana, il legame tra fede, tradizione popolare e senso di appartenenza. Per tanti cittadini sarà l’occasione per rivedere un rito che mancava da decenni; per i più giovani, invece, sarà la possibilità di conoscere una pagina della storia della città che oggi torna finalmente a vivere.

La sfilata dei Santoni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del programma della festa patronale di San Pietro e anticipa la giornata di domani, 29 giugno, quando Modica celebrerà il suo patrono con le solenni celebrazioni religiose e la tradizionale processione del simulacro del Santo.

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