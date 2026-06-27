Forte acquazzone a Comiso: pioggia a catinelle per mezz’ora

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Un improvviso acquazzone nel pomeriggio di oggi a Comiso. Un temporale di forte intensità si è abbattuto sulla città. Pioggia anche nelle città vicine di Vittoria e Comispo.a Comiso, l’acqua ha invaso la sede stradale e ha riempito le strade e i canali dei torrenti. L’acquazzone è durato circa mezz’ora. Non si segnalano danni particolari tranne qualche buca nella sede stradale. Poco dopo le 19 è ricomparso il sole

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