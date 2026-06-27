Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova […]
Forte acquazzone a Comiso: pioggia a catinelle per mezz’ora
27 Giu 2026 19:37
Un improvviso acquazzone nel pomeriggio di oggi a Comiso. Un temporale di forte intensità si è abbattuto sulla città. Pioggia anche nelle città vicine di Vittoria e Comispo.a Comiso, l’acqua ha invaso la sede stradale e ha riempito le strade e i canali dei torrenti. L’acquazzone è durato circa mezz’ora. Non si segnalano danni particolari tranne qualche buca nella sede stradale. Poco dopo le 19 è ricomparso il sole
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