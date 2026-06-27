Chiusura temporanea dell’ex convento della Croce a Scicli. Si ripristina la strada di accesso

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di Pinella Drago – A partire dal lunedì la sede dell’ex convento della Croce, parte integrante del Parco Kamarina Cava Ispica, rimarrà chiusa fino al 3 luglio. Una settimana di chiusura per permettere la realizzazione di alcuni lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada di accesso alla collina Croce dove, in cima alla stessa, svetta l’ex convento. Era ora che si intervenisse su questo asse viario che dalle curve di San Marco porta, percorrendo una serie di tornanti, in cima al colle e, quindi, all’ex convento dei frati cordigeri divenuto luogo di cultura e di esposizione di resti d’epoca castellucciana. A comunicarne la chiusura è la Direzione del Parco Archeologico di Kamarina e Cava D’Ispica parlando chiusura temporanea al pubblico “per consentire lavori di ripristino alla strada di accesso al sito che riaprirà regolarmente al termine degli interventi previsti”. Da anni si chiede un intervento di sistemazione dell’unica strada di accesso ai luoghi che, ristretta nella carreggiata, rende difficile il percorso fino all’ex convento adagiato sul più suggestivo belvedere del Val di Noto riconosciuto a livello mondiale.



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