Modica, a Zappulla e San Filippo due bus al giorno e una discarica con amianto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Due corse di autobus al giorno per raggiungere il centro, camion pesanti su strade troppo strette, una piccola discarica abusiva con materiali che contengono amianto e i furti nelle case che hanno lasciato il segno. È la fotografia delle contrade Zappulla e San Filippo, a Modica, emersa sabato 21 novembre nell’incontro tra i residenti e il Partito Democratico cittadino, che ora annuncia atti in Consiglio comunale e una richiesta di accesso agli atti sulla concessione dell’Acqua Santa Maria.

Lo stabilimento e le strade strette

Il primo nodo è la convivenza con lo stabilimento dell’Acqua Santa Maria, che il circolo definisce una risorsa produttiva e occupazionale per la città. I residenti segnalano però il passaggio di mezzi pesanti su strade non adatte, spesso, secondo quanto riferito, oltre i limiti di velocità e di peso, e i vincoli della fascia di rispetto che limitano l’uso dei terreni. Chiedono videosorveglianza, controlli della Polizia locale, strade adeguate e allargate e la verifica degli obblighi di compensazione, ora che, dal dicembre 2025, è partita la procedura regionale per assegnare la concessione fino a trent’anni.

Leggi anche: Modica, la vecchia strada per Marina piena di buche: 170 mila euro per rifare l’asfalto

Amianto, bus e sicurezza

Nella zona è stata segnalata una piccola discarica abusiva con materiali contenenti amianto, che va bonificata da ditte specializzate. Sul trasporto pubblico le contrade contano appena due corse al giorno, troppo poche per anziani, studenti e lavoratori senza auto. Sul fronte della sicurezza, i furti nelle abitazioni lungo la Modica-Mare hanno spinto gli abitanti a chiedere passaggi regolari e visibili delle forze dell’ordine. Infine la viabilità: molti tratti sono dissestati e servirebbe un piano di manutenzione con tempi certi.

Gli impegni del Pd

GLi esponenti politi si sono impegnati a portare Consiglio comunale gli atti sui controlli della Polizia locale, manutenzione delle strade, videosorveglianza e più corse dei bus; la richiesta di accesso ai provvedimenti della concessione mineraria e allo stato della procedura regionale; la segnalazione formale della discarica agli enti competenti; un ritorno a Zappulla per rendere conto ai residenti.

«Ogni problema ascoltato ha la stessa radice: manca la programmazione», sostiene Stornello, secondo cui quella parte della città è «assente dall’agenda dell’Amministrazione». Le segnalazioni confluiranno nel percorso «Pensare una nuova Modica».

Tutte le notizie di Modica

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it