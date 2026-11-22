Modica, la vecchia strada per Marina piena di buche: 170 mila euro per rifare l’asfalto

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Buche, avvallamenti e asfalto crepato: la Sp 43, la vecchia strada che collega Modica a Marina di Modica, è una delle più rovinate del territorio. Adesso arrivano i soldi per rimetterla in sesto: 170 mila euro destinati al Libero Consorzio di Ragusa per il ripristino e il rifacimento del manto stradale.

Le risorse arrivano da un emendamento presentato dal deputato regionale Ignazio Abbate durante l’ultima manovra finanziaria della Regione.

Il sopralluogo sulla Sp 43 tra Modica e Marina di Modica

Una strada piena di camion

La Sp 43 non è solo uno dei collegamenti principali tra l’entroterra e la costa. Lungo la strada ci sono anche diverse grandi aziende, e ogni giorno ci passano molti mezzi pesanti.

«Grazie a questi fondi – spiega Abbate, presidente della I Commissione all’Ars – sarà possibile intervenire nei tratti più ammalorati, dove irregolarità, avvallamenti e fossi rendono estremamente pericoloso il transito dei veicoli. Abbiamo già individuato le urgenze più impellenti, anche se siamo consapevoli che non sono le uniche che la strada presenta».

Secondo il deputato, negli ultimi anni lo sviluppo economico della zona ha fatto crescere moltissimo il traffico dei mezzi pesanti, e l’asfalto è peggiorato a vista d’occhio. «La mancanza di manutenzione – aggiunge – ha fatto il resto, riducendo la strada nello stato in cui si trova».

Si cercano altri fondi

I 170 mila euro serviranno per i tratti più urgenti, ma non basteranno per tutta la strada. «Siamo già al lavoro – dice Abbate – per trovare altre risorse e intervenire in modo più capillare lungo tutta l’arteria».

Il deputato ha ringraziato i consiglieri comunali della Dc, di Fare Modica e di Radici Iblee e il consigliere provinciale della Dc Alessio Ruffino per l’attenzione al problema e per aver fatto da tramite con i cittadini.

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