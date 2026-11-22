Buche, avvallamenti e asfalto crepato: la Sp 43, la vecchia strada che collega Modica a Marina di Modica, è una delle più rovinate del territorio. Adesso arrivano i soldi per rimetterla in sesto: 170 mila euro destinati al Libero Consorzio di Ragusa per il ripristino e il rifacimento del manto stradale.
Le risorse arrivano da un emendamento presentato dal deputato regionale Ignazio Abbate durante l’ultima manovra finanziaria della Regione.
Una strada piena di camion
La Sp 43 non è solo uno dei collegamenti principali tra l’entroterra e la costa. Lungo la strada ci sono anche diverse grandi aziende, e ogni giorno ci passano molti mezzi pesanti.
«Grazie a questi fondi – spiega Abbate, presidente della I Commissione all’Ars – sarà possibile intervenire nei tratti più ammalorati, dove irregolarità, avvallamenti e fossi rendono estremamente pericoloso il transito dei veicoli. Abbiamo già individuato le urgenze più impellenti, anche se siamo consapevoli che non sono le uniche che la strada presenta».
Secondo il deputato, negli ultimi anni lo sviluppo economico della zona ha fatto crescere moltissimo il traffico dei mezzi pesanti, e l’asfalto è peggiorato a vista d’occhio. «La mancanza di manutenzione – aggiunge – ha fatto il resto, riducendo la strada nello stato in cui si trova».
Si cercano altri fondi
I 170 mila euro serviranno per i tratti più urgenti, ma non basteranno per tutta la strada. «Siamo già al lavoro – dice Abbate – per trovare altre risorse e intervenire in modo più capillare lungo tutta l’arteria».
Il deputato ha ringraziato i consiglieri comunali della Dc, di Fare Modica e di Radici Iblee e il consigliere provinciale della Dc Alessio Ruffino per l’attenzione al problema e per aver fatto da tramite con i cittadini.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
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