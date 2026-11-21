Dopo mesi di proteste dei genitori, la gara per il nuovo servizio mensa nelle scuole di Modica entra nella fase decisiva. Alla scadenza, giovedì 19 novembre alle 12, sono arrivate tre offerte e il Comune ha subito nominato la commissione che dovrà valutarle.
Un appalto da 943mila euro
In gioco c’è la preparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria a tempo pieno e della secondaria di primo grado a tempo prolungato, oltre che per docenti e personale Ata che ne hanno diritto. Il servizio copre gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, fino al 31 dicembre 2027. La base di gara è di 943.290 euro più Iva.
Non vincerà per forza chi chiede meno. Il Comune ha scelto l’offerta economicamente più vantaggiosa: su cento punti, ottanta vanno alla qualità del progetto e solo venti al prezzo.
Chi valuterà le offerte
La commissione è presieduta dal dirigente degli Affari generali, Rosario Caccamo, responsabile della gara, con due funzionari del Comune e una segretaria verbalizzante. Prima di insediarsi, i componenti dovranno dichiarare di non avere conflitti di interesse con le ditte in gara. I tempi dell’aggiudicazione non sono ancora stati resi noti.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.