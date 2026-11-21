Mensa scolastica a Modica, tre offerte per l’appalto da 943mila euro: ora la commissione

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Dopo mesi di proteste dei genitori, la gara per il nuovo servizio mensa nelle scuole di Modica entra nella fase decisiva. Alla scadenza, giovedì 19 novembre alle 12, sono arrivate tre offerte e il Comune ha subito nominato la commissione che dovrà valutarle.

Un appalto da 943mila euro

In gioco c’è la preparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria a tempo pieno e della secondaria di primo grado a tempo prolungato, oltre che per docenti e personale Ata che ne hanno diritto. Il servizio copre gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, fino al 31 dicembre 2027. La base di gara è di 943.290 euro più Iva.

Non vincerà per forza chi chiede meno. Il Comune ha scelto l’offerta economicamente più vantaggiosa: su cento punti, ottanta vanno alla qualità del progetto e solo venti al prezzo.

Chi valuterà le offerte

La commissione è presieduta dal dirigente degli Affari generali, Rosario Caccamo, responsabile della gara, con due funzionari del Comune e una segretaria verbalizzante. Prima di insediarsi, i componenti dovranno dichiarare di non avere conflitti di interesse con le ditte in gara. I tempi dell’aggiudicazione non sono ancora stati resi noti.

Le attese delle famiglie

Il nuovo appalto è atteso da tempo. A settembre le famiglie avevano chiesto tempi certi e un servizio di qualità, a ottobre avevano protestato per le vaschette e le pellicole di plastica rimaste in mensa e a Frigintini si erano rivolte al Consiglio comunale. Ora il punteggio alto riservato alla qualità sarà la prova di quanto quelle richieste peseranno nella scelta.

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