Mensa scolastica a Modica: le famiglie chiedono risposte, tempi certi e un servizio di qualità

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Con l’avvio del nuovo anno scolastico torna a farsi sentire l’attenzione delle famiglie sul servizio di refezione scolastica. A Modica, in particolare, i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore” chiedono chiarezza sui tempi di attivazione della mensa e sulle novità che l’amministrazione comunale intende introdurre dopo le richieste avanzate nei mesi scorsi.

Il tema era stato affrontato già a luglio, quando una rappresentanza dei genitori del plesso di Frigintini aveva incontrato il sindaco. In quella occasione erano state messe sul tavolo diverse proposte per migliorare il servizio, dalla qualità dei menù alle modalità di controllo dei pasti.

Tra le richieste dei genitori ci sono una maggiore attenzione alla genuinità e al gradimento dei piatti, controlli più puntuali sulla cottura e sulla temperatura degli alimenti, un sondaggio periodico rivolto agli studenti per valutare il gradimento dei pasti e un monitoraggio dello spreco alimentare. Tra gli obiettivi indicati anche la digitalizzazione dei ticket, per rendere più semplice la gestione del servizio da parte delle famiglie.

Ora l’attenzione è rivolta soprattutto ai tempi. I genitori chiedono di sapere quando la refezione sarà effettivamente operativa e se le indicazioni emerse durante il confronto estivo troveranno concreta applicazione.

Una questione che va oltre la semplice organizzazione scolastica: per molte famiglie la mensa rappresenta infatti un servizio essenziale per conciliare gli impegni quotidiani con gli orari della scuola. Da qui la richiesta di un servizio puntuale, trasparente e in grado di rispondere alle esigenze degli alunni.

Sulla vicenda interviene anche il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Modica, che raccoglie le sollecitazioni dei genitori e chiede all’amministrazione comunale risposte precise.

«Il nostro intervento nasce dalla volontà di dare voce alle famiglie e di offrire un contributo costruttivo al dialogo tra cittadini e istituzioni», dichiara il coordinatore cittadino Marco Nanì, presente all’incontro di luglio.

«Il confronto di luglio – aggiunge – ha tracciato un percorso di ascolto che auspichiamo si traduca ora in risposte chiare e in un effettivo adeguamento del servizio alle esigenze evidenziate».

Fratelli d’Italia sottolinea inoltre l’importanza di garantire una refezione scolastica efficiente e di qualità su tutto il territorio comunale, annunciando che continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e a mantenere il confronto con le famiglie e con l’amministrazione.

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