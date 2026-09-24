Ragusa, la Vallata si apre alla città: quattro ingressi e un weekend tra musica e cielo

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Per anni i ragusani l’hanno osservata dall’alto dei ponti. Da sabato 26 settembre la Vallata Santa Domenica si potrà vivere anche dall’interno, passeggiando tra verde e testimonianze della storia cittadina. Completati i lavori di bonifica, piantumazione, riqualificazione e illuminazione, l’area apre al pubblico con ingresso libero. Il primo weekend sarà accompagnato da attività, musica e una traversata sospesa sopra la Vallata.

I quattro accessi e gli orari

Si potrà entrare da quattro punti:

Via San Giuliano , dal lato del quartiere Cappuccini;

, dal lato del quartiere Cappuccini; Via Natalelli , sotto al BAM;

, sotto al BAM; Sottopasso di via Dalla Chiesa , poco più in basso del parcheggio multipiano Tribunale;

, poco più in basso del parcheggio multipiano Tribunale; Carmine, tra Ponte San Vito e il Santuario della Madonna del Carmine.

Per le persone con disabilità sono indicati l’accesso dal sottopasso di via Dalla Chiesa e quello da via San Giuliano, quest’ultimo per un tratto più breve. Sabato 26 settembre la Vallata sarà aperta dalle 17 alle 20. Domenica 27 settembre l’orario sarà dalle 10 alle 20, mentre da lunedì 28 settembre si potrà accedere ogni giorno dalle 10 alle 17.

Due gli appuntamenti principali, entrambi gratuiti e senza prenotazione. Sabato alle 20 Giovanni Caccamo sarà protagonista di un momento musicale sul Ponte di via Roma, da raggiungere risalendo dalla Vallata. Domenica alle 18, invece, l’equilibrista Giuseppe Di Bella attraverserà lo spazio tra Ponte San Vito e Ponte Cappuccini camminando su una slackline, una fettuccia sospesa nel vuoto. Ad accompagnarlo saranno le percussioni dal vivo di Salvo Cirrincione. La performance potrà essere osservata dai due ponti, dall’interno della Vallata e da via Dalla Chiesa e via San Giuliano. Le altre attività del weekend prevedono la prenotazione, secondo le indicazioni del programma su Ragusa Welcome.

Rimossi oltre 90 tonnellate di rifiuti

Dietro la riapertura c’è un intervento che ha affrontato anche le condizioni di degrado dell’area. Secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, sono state rimosse oltre 90 tonnellate di rifiuti e riparate numerose perdite fognarie in punti prima difficilmente accessibili. Il percorso permette di ritrovare antiche latomie, cioè cave di pietra, il lavatoio, il ponticello, il ballatoio del Ponte dei Cappuccini, tombe e carcare, le fornaci utilizzate per produrre calce. Sono state ricreate anche aree di sosta per fermarsi, leggere o godersi il verde.

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